CD Projekt Red a publié un nouveau patch pour Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2, apportant de nombreux correctifs et améliorations aux véhicules, au mode photo, aux quêtes, au monde ouvert, et plus encore.
L'une des principales améliorations est l'intégration de la conduite automatique, qui était auparavant un peu aléatoire. Il semble que ce problème ait été corrigé, permettant aux véhicules d'éviter les obstacles plus facilement et rendant la navigation plus agréable.
C'est assez remarquable de voir l'équipe de CD Projekt Red continuer à apporter des améliorations à Cyberpunk cinq ans après sa sortie initiale. Certes, le jeu était un peu chaotique à sa sortie, mais il a depuis été façonné pour devenir ce qui pourrait bien être l'un des meilleurs jeux en monde ouvert de tous les temps.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/cyberpunk-2077-receives-another-update-on-switch-2-here-are-the-patch-notes/
Le jeu est beau et tourne à 40fps ça me va très bien.
Rien à faire du nombre de mecs qui se baladent dans la rue.
Vraiment, c’est terrible comment ça change que dalle a mon expérience sur ps5.
Après chacun est sensible à différent compromis je l’entends
J’ai vu une fusillade dans le centre et c’est vide vide vide ! C’est une ville fantôme ! Y’a aucun charme ni ambiance !
L'art de l'exagération ????
Là c'est du correctif non stop de tout ce qui ne va pas, qui devrait changer, qui n'a pu être fait ou qui n'a pas été implémenté.
Je comprends pas comment on peut encenser un tel incident industriel. C'est la moindre des choses de "se rattraper" et tenter de recoller les morceaux quand on a abusé de la confiance de millions de personnes en faisant miroiter le plus incroyable des open world urbain.
J'espère que GTA6 tiendra la route, histoire de passer à autre chose avec une boite qui maîtrise ce qu'elle vend.
Si c'est un euphémisme pour parler de cata industrielle sur PS4/XBOne alors ok.
akinen +1.