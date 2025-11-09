Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Cyberpunk 2077]CD Projekt Red continue de peaufiner la version Switch 2
CD Projekt Red a publié un nouveau patch pour Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2, apportant de nombreux correctifs et améliorations aux véhicules, au mode photo, aux quêtes, au monde ouvert, et plus encore.



L'une des principales améliorations est l'intégration de la conduite automatique, qui était auparavant un peu aléatoire. Il semble que ce problème ait été corrigé, permettant aux véhicules d'éviter les obstacles plus facilement et rendant la navigation plus agréable.



C'est assez remarquable de voir l'équipe de CD Projekt Red continuer à apporter des améliorations à Cyberpunk cinq ans après sa sortie initiale. Certes, le jeu était un peu chaotique à sa sortie, mais il a depuis été façonné pour devenir ce qui pourrait bien être l'un des meilleurs jeux en monde ouvert de tous les temps.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/cyberpunk-2077-receives-another-update-on-switch-2-here-are-the-patch-notes/
    4
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, killia, thekingman1, gamesebde3
    posted the 09/11/2025 at 06:11 PM by link49
    comments (16)
    micheljackson posted the 09/11/2025 at 06:13 PM
    La peaufiner ou la finir ?
    link49 posted the 09/11/2025 at 06:14 PM
    Personnellement, j'ai eu aucun problème sur cette version. Après, j'ai joué qu'au DLC.
    shambala93 posted the 09/11/2025 at 07:18 PM
    J’ai vu du gameplay y’a peu, y’a pas un chat dans les rues… c’est triste de jouer ainsi.
    geralttw posted the 09/11/2025 at 10:49 PM
    shambala93 Ça dépend de chacun.
    Le jeu est beau et tourne à 40fps ça me va très bien.
    Rien à faire du nombre de mecs qui se baladent dans la rue.
    Vraiment, c’est terrible comment ça change que dalle a mon expérience sur ps5.
    Après chacun est sensible à différent compromis je l’entends
    cyr posted the 09/12/2025 at 05:11 AM
    shambala93 c' est pas forcément vrai tous le temps. C'est suivant les routes. Je compte plus les piétons que j'ai écraser sans faire exprès....
    solarr posted the 09/12/2025 at 05:38 AM
    Respect. On peut les compter les initiatives comme celle-là.
    burningcrimson posted the 09/12/2025 at 07:20 AM
    shambala93 +1 La ville de Night City est littéralement le personnage principale du jeu et apparemment ça gène pas certains de jouer dans une mégapole avec seulement deux pnj sur le trottoir, wow super pour l'ambiance et l'immersion... Voila pourquoi leur donne des simulations de feux de camps à bouffer En tout cas bien joué a CD Projekt de prendre le temps de finir son jeu
    shambala93 posted the 09/12/2025 at 07:34 AM
    cyr
    J’ai vu une fusillade dans le centre et c’est vide vide vide ! C’est une ville fantôme ! Y’a aucun charme ni ambiance !
    amario posted the 09/12/2025 at 07:38 AM
    geralttw je suis complètement ton propos. Je prends autant de plaisir sur switch 2 que je l'ai eu sur PS5
    gamesebde3 posted the 09/12/2025 at 07:42 AM
    shambala93
    L'art de l'exagération ????
    akinen posted the 09/12/2025 at 07:43 AM
    De base, ils étaient sensés "essayer" de livrer un produit fini. C'est pas comme baldur's gate 3 qui bénéficie d'un suivi pour les passionnés.

    Là c'est du correctif non stop de tout ce qui ne va pas, qui devrait changer, qui n'a pu être fait ou qui n'a pas été implémenté.

    Je comprends pas comment on peut encenser un tel incident industriel. C'est la moindre des choses de "se rattraper" et tenter de recoller les morceaux quand on a abusé de la confiance de millions de personnes en faisant miroiter le plus incroyable des open world urbain.

    J'espère que GTA6 tiendra la route, histoire de passer à autre chose avec une boite qui maîtrise ce qu'elle vend.
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 08:15 AM
    micheljackson tu as raison , le jeu fini de 2020 aurait du etre comme ca. Les jeux pas finis, il faut les éviter.
    cyr posted the 09/12/2025 at 08:17 AM
    shambala93 plus vide que les version xbox serie/ps5 j'en convient, mais parler de ville fantôme pour l'avoir fini ....Pas d'accord. C'est variable. Et les video put a click choisissent comme par hasard les rue vide, mais ne montre pas les autres rue peuplé
    cail2 posted the 09/12/2025 at 08:41 AM
    "Certes, le jeu était un peu chaotique à sa sortie"

    Si c'est un euphémisme pour parler de cata industrielle sur PS4/XBOne alors ok.
    cidkageno posted the 09/12/2025 at 11:33 AM
    gamesebde3 oui c'est un expert dans cet art celui la
    iglooo posted the 09/12/2025 at 12:18 PM
    shambala93 ce qu'oublie de dire les fanatiques de la firme de Kyoto, c'est qu'il y a un souci d'affichage prononcé: le champ du vision du perso est bien aux defs annoncées mais quand tu tournes la caméra, ça ne suit pas, il y a un lag certain... Très très chiant... Et c'est effectivement très vide... Le fanatisme est beaucoup trop tendance en trop de secteurs hélas.
    akinen +1.
