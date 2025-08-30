Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[News] Si Square-Enix pouvait y annoncer un Remake de FF9!!!
Square Enix a annoncé une exposition pour le 25e anniversaire de Final Fantasy IX qui aura lieu à Tokyo du 22 novembre au 7 décembre !



En espérant que la rumeur sur ce Remake prenne enfin vie :



Plus qu'à espérer...

Source : https://x.com/Genki_JPN?/
    killia
    posted the 08/30/2025 at 07:28 AM by link49
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 07:30 AM
    Le 8 peut aller se faire voir
    Bon sang
    korou posted the 08/30/2025 at 07:31 AM
    On va surtout se taper des mugs et des T-shirts oui, j'attends même plus perso, y me gavent au plus haut point chez Square Enix.
    zekk posted the 08/30/2025 at 07:32 AM
    kikoo31 surtout qu'il en a bien + besoin
    lazer posted the 08/30/2025 at 07:35 AM
    ça se tient meme si c'est pas le remake de FF que j'attends le plus

    Le remake qui me fera juter comme jamais ça serait le remake du 6 avec les armures magitek , kekfka , oothos , sabin , cyan etc...le dernier vrai bijou de sakaguchi
    solarr posted the 08/30/2025 at 07:42 AM
    pourquoi faire des remake ? on s'ennuierait à ce point ?
    cyr posted the 08/30/2025 at 07:44 AM
    solarr effectivement....surtout que ça apporte rien.
    adamjensen posted the 08/30/2025 at 07:47 AM
    Le 9 est très bon, mais je suis personnellement plus intéresser par un Remake du 8.
    mooplol posted the 08/30/2025 at 07:56 AM
    solarr car ils sont l'ombre d'eux même. Ça leur permettra peut être de retrouver leur essence en se fesant de la thune facile
    jf17 posted the 08/30/2025 at 08:04 AM
    lazer le remake du 6 j'avais espoir a l'époque de la DS quand ils avaient lancé les remake du 3/4/5 un remake 2.5D je prend aussi
    abookhouseboy posted the 08/30/2025 at 08:21 AM
    Si ça change complètement le dernier acte WTF, pourquoi pas.
    roivas posted the 08/30/2025 at 08:23 AM
    Je préférerais perso un remake du 6 ou du 8 :x
    wickette posted the 08/30/2025 at 08:29 AM
    Si c’est une annonce qui ferait plaisir aux joueurs et pleines de bon sens, alors impossible que Square Enix le fasse

    Les insiders parlent de retards/annulation malheureusement c’est la réalité du square Enix aujourd’hui, malgré la restructuration, toujours les mêmes
    zekk posted the 08/30/2025 at 08:51 AM
    wickette les réorganisation ça ne se fait pas en un claquement doigt
    kurosu posted the 08/30/2025 at 08:51 AM
    Un remake de tous les FF jusqu'au X
    thekingofpop posted the 08/30/2025 at 09:10 AM
    Préférait aussi un FF8 remake.
    iglooo posted the 08/30/2025 at 09:17 AM
    solarr signe des temps politiques tous ces remakes. A force de brider la liberté, la créativité se fait la malle: typique des systèmes de contrôle forcé
    ratchet posted the 08/30/2025 at 09:32 AM
    C’est quoi la News du coup ?
    retrostew posted the 08/30/2025 at 09:45 AM
    Perso je commence à ne plus y croire, malheureusement...
    Ils ont déjà eu de multiples occasions pour l'annoncer.
    iglooo posted the 08/30/2025 at 10:02 AM
    ratchet link49 espère que le remake du leak NVidia est toujours en cours malgré les rumeurs négatives des deux derniers mois
    link49 posted the 08/30/2025 at 10:10 AM
    J'avoues que je serais pas contre non plus pour un remake du 8.
    ioda posted the 08/30/2025 at 10:42 AM
    Pas un seul article sans y accoler toujours une image fake d'un jeu switch 2... Le sujet est une exposition de FF9, point. A voir ce qu'il en ressortira.
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 10:45 AM
    roivas thekingofpop zekk +1000
    pimoody posted the 08/30/2025 at 11:14 AM
    Vu que que les anciens se vendent mieux que les nouveaux, il y a des chances qu'on est des remakes/suites pour un moment.
    byaku posted the 08/30/2025 at 11:44 AM
    Ils me l annonceront jamais pour la simple raison qu il a ete annulé en interne avec 2 autres titres (dont 1 autre FF)
    Seul probleme ce sont tous ces side event qui avaient ete prevus et deja payés des années a l avance et donc ne peuvent etre annuler malgré que le jeu n existe plus.
    Du coup depuis bientot 1an maintenant ca hype sur FF9 via des lotteries, livres d images, goodies etc events car le jeu devait sortir pour sa date d anniversaire selon le plan d origine.... Mais c'est maintenant juste un projet abandonné
    wickette posted the 08/30/2025 at 01:06 PM
    zekk
    Oui. Ils ont annoncé en 2025 qu'il faudra encore 3 ans pour totalement se transformer (à temps pour la next gen), néanmoins 1 an et demi après l'annonce de leur restructuration j'ai pas vraiment d'optimisme en toute franchise.

    C'est pas une restructuration terminée, il y a de l'espoir et c'est vrai qu'il faut juger en fin de chantier administratif après
    altendorf posted the 08/30/2025 at 01:40 PM
    byaku Je pense pareil, même la série animée a été annulée.
    micheljackson posted the 08/30/2025 at 01:43 PM
    Mouais bof,
    je préférerais des remakes des 4, 5, 6.
    cyr posted the 08/30/2025 at 03:14 PM
    zekk tu peut réorganiser autant que tu le veux, si tu a pas d'ambition, que tu cadre pas un minimum.....ça changera pas grand chose.
    zekk posted the 08/30/2025 at 03:33 PM
    cyr tu connais l'ambition derrière et la cadrage ?
    cyr posted the 08/30/2025 at 04:10 PM
    zekk non et toi? Enfin ci, pour le ff7 intégrad sur switch2. Manque cruelle d'ambition et de moyen humain, et de temps.
    zekk posted the 08/30/2025 at 04:18 PM
    cyr donc ton commentaire n'a pas de fond... Je ne prétends pas affirmer des choses sur la qualité de leur stratégie, je dis juste qu'avec un changement de direction et de stratégie récents , il faut attendre longtemps avant de voir les effets positifs ou négatifs.

    Tu auras encore raté l'occasion de se faire
    cyr posted the 08/30/2025 at 05:57 PM
    zekk bien évidemment que ça prends du temps. Mais la question est , vers où ils veulent se diriger? Tous ce que je vois, c'est une multiplication des jeux en devellopement....

    Toutefois, le square Enix du passé, ne reviendra pas.
    zekk posted the 08/30/2025 at 06:55 PM
    cyr ça reste donc juste de la contradiction pour de la contradiction... Je n'ai pas parler de ça, ce que tu me dis est hors sujet par apport à ce que je dis
    cubia posted the 08/31/2025 at 12:11 PM
    Beaucoup de choses organisées pour les 25 ans du IX (qui reste mon FF préféré depuis la sortie en juillet 2000), mais toujours rien en ce qui concerne le remake, c'est dommage.

    Pourvu qu'ils annoncent quelque chose cette année (après la sortie de FF Tactics).
