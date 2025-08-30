Square Enix a annoncé une exposition pour le 25e anniversaire de Final Fantasy IX qui aura lieu à Tokyo du 22 novembre au 7 décembre !
En espérant que la rumeur sur ce Remake prenne enfin vie :
Plus qu'à espérer...
Source : https://x.com/Genki_JPN?/
tags :
posted the 08/30/2025 at 07:28 AM by link49
Bon sang
Le remake qui me fera juter comme jamais ça serait le remake du 6 avec les armures magitek , kekfka , oothos , sabin , cyan etc...le dernier vrai bijou de sakaguchi
Les insiders parlent de retards/annulation malheureusement c’est la réalité du square Enix aujourd’hui, malgré la restructuration, toujours les mêmes
Ils ont déjà eu de multiples occasions pour l'annoncer.
Seul probleme ce sont tous ces side event qui avaient ete prevus et deja payés des années a l avance et donc ne peuvent etre annuler malgré que le jeu n existe plus.
Du coup depuis bientot 1an maintenant ca hype sur FF9 via des lotteries, livres d images, goodies etc events car le jeu devait sortir pour sa date d anniversaire selon le plan d origine.... Mais c'est maintenant juste un projet abandonné
Oui. Ils ont annoncé en 2025 qu'il faudra encore 3 ans pour totalement se transformer (à temps pour la next gen), néanmoins 1 an et demi après l'annonce de leur restructuration j'ai pas vraiment d'optimisme en toute franchise.
C'est pas une restructuration terminée, il y a de l'espoir et c'est vrai qu'il faut juger en fin de chantier administratif après
je préférerais des remakes des 4, 5, 6.
Tu auras encore raté l'occasion de se faire
Toutefois, le square Enix du passé, ne reviendra pas.
Pourvu qu'ils annoncent quelque chose cette année (après la sortie de FF Tactics).