Famitsu dévoile sa couverture mettant à l'honneur le jeu Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, remake du jeu Metal Gear Solid 3 : Snake Eater.
A l'époque, Famitsu avait accordé la note de 39/40 à l'opus originel. A voir s'il fera mieux ou pas.
En effet, le jeu sortira le 28 août prochain, la semaine prochaine donc.
Source : https://x.com/crococlock/
Pour moi c’est juste que Konami veut se relancer dans le marché
Donc le mieux c’est de commencer par des remakes de jeux marquants c’est le plus safe en vrai: mgs, suikoden, castlevania collection, silent hill,..
En fonction des succès et des échecs il y aura une phase 2 : surement composée de vrais nouveaux jeux mais aussi de remake
En tout cas la qualité de suikoden, de silent hill 2 etc ça augure du bon, mgs a l’air solide aussi, une ré-entrée réussie pour le moment
Moi, je voudrais bien qu'ils prêtent la goemon à un studio, good-feel pourrait faire du bon boulot.
Konami a juste pris conscience qu'ils avaient de l'or entre les doigts (comme aujourd'hui sega avec la renaissance de Shinobi, Crazy Taxi etc). Rien de plus.
Quand on sait qu'on a jamais eu la troisième partie de MGS V
Un remake pourquoi pas à 40/50 euros, mais pas à 70.
Konami est fini sur MGS, aucun de leur dev n'aura le talent ni la liberté (surtout) de refaire un bon MGS chez Konami.
J'ai fini le premier sur gamecube, temps de jeux 3 heure......et combien de cinématique.....je l'ai revendu. Un des rares jeux gamecubes que j'ai pas voulu garder......mais quand je voit la cote aujourd'hui , j'aurais dut attendre avant de le revendre
