Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
1
Likers
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : Xbox Series X
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18444
visites since opening : 30737195
link49 > blog
[Famitsu] Une magnifique couverture pour fêter sa sortie proche
Famitsu dévoile sa couverture mettant à l'honneur le jeu Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, remake du jeu Metal Gear Solid 3 : Snake Eater.



A l'époque, Famitsu avait accordé la note de 39/40 à l'opus originel. A voir s'il fera mieux ou pas.



En effet, le jeu sortira le 28 août prochain, la semaine prochaine donc.

Source : https://x.com/crococlock/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/18/2025 at 06:59 AM by link49
    comments (11)
    kikoo31 posted the 08/18/2025 at 07:18 AM
    Pas mal
    flom posted the 08/18/2025 at 07:22 AM
    C est quand meme fou de voir quon bouf toujours et encore des jeux qui nous ont deja fait rever il y a des dixaines d année. Cela etant, Mgs 3 est un chef d oeuvre. Vraiment.
    wickette posted the 08/18/2025 at 07:27 AM
    flom
    Pour moi c’est juste que Konami veut se relancer dans le marché

    Donc le mieux c’est de commencer par des remakes de jeux marquants c’est le plus safe en vrai: mgs, suikoden, castlevania collection, silent hill,..

    En fonction des succès et des échecs il y aura une phase 2 : surement composée de vrais nouveaux jeux mais aussi de remake

    En tout cas la qualité de suikoden, de silent hill 2 etc ça augure du bon, mgs a l’air solide aussi, une ré-entrée réussie pour le moment
    kidicarus posted the 08/18/2025 at 07:38 AM
    wickette oui, ils se relance mais en réalité ils ont commencé avec la sortieswitch qui a vu le succès de bomberman et de momotaro et qu'ils espèrent renouveler avec momotaro 2 afin de faire les remake.

    Moi, je voudrais bien qu'ils prêtent la goemon à un studio, good-feel pourrait faire du bon boulot.
    celebenoit84 posted the 08/18/2025 at 08:00 AM
    Oui konamie est en phase de renaissance. Alors oui ça passe par beau OUP de remake, remaster. Mais ça reste toujours mieux que les 5 dernières années. Dire qu'il avait un jeu de foot qui faisait jeu égal avec fifa
    tlj posted the 08/18/2025 at 08:15 AM
    Que Konami s'occupe sérieusement du retour en grâce de pes face à Fifa, les amoureux du football n'attendent que ça. Fifa ou fc 25 maintenant, ce n'est vraiment plus possible, le jeu en ligne est une arnaque absolue fait par des gens mal intentionnés
    ioda posted the 08/18/2025 at 08:18 AM
    wickette Je doute que Konami veuille clairement sortir une suite à MGS. Qu'on aime ou pas Kojima, je doute que Konami a les épaules solides pour le faire. En dehors du fait que le papa de la saga ne soit plus, les co-scénaristes de la saga (qui ont produit MGS2/MGS3 etc), sont soit parties de Konami en participant pour d'autres boites, et certains autres ont rejoint Kojima.

    Konami a juste pris conscience qu'ils avaient de l'or entre les doigts (comme aujourd'hui sega avec la renaissance de Shinobi, Crazy Taxi etc). Rien de plus.
    ouroboros4 posted the 08/18/2025 at 08:26 AM
    wickette Sans Kojima, c'est mort pour MGS
    Quand on sait qu'on a jamais eu la troisième partie de MGS V
    rogeraf posted the 08/18/2025 at 08:39 AM
    Mouais je le sens pas, sans Kokima MGS est fini comme dit plus haut.
    Un remake pourquoi pas à 40/50 euros, mais pas à 70.
    Konami est fini sur MGS, aucun de leur dev n'aura le talent ni la liberté (surtout) de refaire un bon MGS chez Konami.
    cyr posted the 08/18/2025 at 08:53 AM
    Ça me fais pas rêver. Tous comme cette licence.

    J'ai fini le premier sur gamecube, temps de jeux 3 heure......et combien de cinématique.....je l'ai revendu. Un des rares jeux gamecubes que j'ai pas voulu garder......mais quand je voit la cote aujourd'hui , j'aurais dut attendre avant de le revendre
    midomashakil posted the 08/18/2025 at 09:09 AM
    a quand un remake 3d du
    Castlevania: Symphony of the Night
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo