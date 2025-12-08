Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Square-Enix va t-il faire le minimum avec FF7R sur Switch 2?
À l'approche de la Gamescom, Nintendo a dévoilé le contenu de sa présence à la convention européenne du jeu vidéo. Des démos de Hollow Knight: Silksong, Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Elden Ring seront disponibles sur Switch 2 pour les participants.



Outre ces jeux, Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A et Hades 2 seront également disponibles.



Square-Enix pourrait en profiter pour annoncer une date. Reste à savoir si le jeu sortira en format key-card ou pas.

Source : https://www.shacknews.com/article/145429/nintendo-switch-2-gamescom-silksong-ff7r/
    posted the 08/12/2025 at 05:05 PM by link49
    comments (7)
    narustorm posted the 08/12/2025 at 05:09 PM
    A 100% Gkc et rebirth aussi vue le poids ...
    guiguif posted the 08/12/2025 at 05:11 PM
    Le jeu fait 100Go sur PS4 (sans compter le DLC) donc a moins de l'avoir optimiser comme un cochon pour le dégraisser de plus de 30go tu as un peu ta reponse
    micheljackson posted the 08/12/2025 at 05:18 PM
    Final Fantasy VII Remake Downgrade
    gamesebde3 posted the 08/12/2025 at 05:29 PM
    micheljackson
    Tu peux arrêter de polluer chaque article sur la switch 2 avec ton troll moisi ?
    altendorf posted the 08/12/2025 at 05:31 PM
    Typiquement le genre de jeu où ils doivent miser sur la version "cloud"
    metroidvania posted the 08/12/2025 at 05:33 PM
    Gamekey card ? OK ciao
    micheljackson posted the 08/12/2025 at 05:34 PM
    gamesebde3
    Tu n'as aucun humour.
