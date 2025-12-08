À l'approche de la Gamescom, Nintendo a dévoilé le contenu de sa présence à la convention européenne du jeu vidéo. Des démos de Hollow Knight: Silksong, Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Elden Ring seront disponibles sur Switch 2 pour les participants.
Outre ces jeux, Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A et Hades 2 seront également disponibles.
Square-Enix pourrait en profiter pour annoncer une date. Reste à savoir si le jeu sortira en format key-card ou pas.
Source : https://www.shacknews.com/article/145429/nintendo-switch-2-gamescom-silksong-ff7r/
tags :
posted the 08/12/2025 at 05:05 PM by link49
Tu peux arrêter de polluer chaque article sur la switch 2 avec ton troll moisi ?
Tu n'as aucun humour.