D'un coté Penny Blood n'avance plus. Le jeu ne trouve (étrangement) pas d'éditeur et la production principal n'a pas progressé. Les fonds récoltés grâce à la campagne Kickstarter ont été épuisés à l'automne 2023 et depuis Studio Wild Rose fonctionne grâce aux fonds propres de Machida et Kato.C'est pourquoi Studio Wild Rose a créé « Inheritors Story », un roman, afin de valoriser la propriété intellectuelle de Penny Blood et d'attirer l'attention d'un maximum d'éditeurs potentiels en la rendant populaire dans le monde entier.Concernant Armed Fantasia, on ne sait pas si le développement se passe mieux, mais une video des combats au rendu non definitif a été dévoilé.