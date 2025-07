Comme tout le monde sait Sony va sortir des jeux Switch 2, et quel jeux Sony pourraient sortir et qui colleraient au mieux aux clients Nintendo ? Je vous le donne en mille Astro Bot ! Avec le HD Rumble 2 de la console et il serait largement faisable, techniquement aussi il ne semble pas hors de portée de la Switch 2, Ratchet and Clank serait aussi probable, il tourne bien sur Steam Deck sans DLSS...



En partant plus loin Uncharted 4 The Last of Us 1 et 2 et les deux derniers God of War tournent relativement bien sur Steam Deck je ne doute pas qu'ils puissent tourner sur Switch 2, ça serait de l'argent facile pour Sony. Vous en pensez quoi ?