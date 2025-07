Selon une nouvelle information, les exclusivités Xbox Gears of War: E-Day et State of Decay 3 seraient bientôt disponibles sur PS5. Ces portages s'inscriraient dans la continuité de la stratégie multiplateforme de Microsoft, qui a déjà vu de nombreux jeux Xbox sortir sur des consoles concurrentes.Cette tendance va bientôt se poursuivre avec l'arrivée de plusieurs autres titres Xbox sur PlayStation, rapporte MP1st, citant plusieurs CV de développeurs. L'un des CV obtenus appartient à un designer qui travaillerait sur le prochain opus de la franchise Gears of War, E-Day, qui cite la PS5 comme l'une des plateformes ciblées par le projet. Cette tournure des événements concorde avec les récentes rumeurs concernant une version PlayStation de Gears of War: E-Day, qui circulent depuis mi-2024. Préquelle de la trilogie originale, E-Day est actuellement prévu pour 2026, mais attend une date de sortie précise. Le résumé cité dans le nouveau rapport n'indique pas si le jeu sera un titre PS5 dès sa sortie.De même, un développeur d'Undead Labs a récemment cité la PS5 comme l'une des plateformes ciblées pour le troisième jeu phare de State of Decay dans son CV en ligne. Initialement prévu pour cette année, le titre aurait été repoussé à 2026 et n'a actuellement aucune date de sortie définitive. Le CV récemment publié ne précise pas si le jeu est prévu pour une sortie multiplateforme le même jour ou pour une sortie ultérieure sur PS5, comme ce fut le cas pour Indiana Jones et le Cercle Ancien plus tôt en 2025.Source : https://gamerant.com/xbox-games-coming-to-ps5-gears-of-war-e-day-state-of-decay-3-rumor/