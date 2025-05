on y est désormais il n'est plus possible de concevoir la moindre exclusivité qu'elle soit temporaire ou non



le move sur gears et le bundle COD ont acté le truc ,



non pas que je doutais depuis FH5 pour de l'exclu definitive ou que j'en ai immensément quelquechose a foutre (c'est plus le bundle COD que je ne comprend absolument pas si tu en as minimum, mais genre vraiment MINIMUM, quelquechose a foutre du hardware que tu pond) )



MAIS le doute sur le fait que MS s’octroie des exclusivité temporaire etait un peu permis , la c'est desormais officiel il n'y aura plus la moindre exclusivité xbox