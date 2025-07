Camelot est devenu un développeur incontournable pour Nintendo au fil des ans, ses plus grandes réalisations étant les jeux Golden Sun et une multitude de jeux de sport Mario. Nous n'avons pas vu de nouveau jeu de leur part depuis Mario Golf: Super Rush en 2021 ; un nouveau projet est donc probablement attendu prochainement.Selon le site d'analyse de marché Crunchbase, Camelot semble actuellement en phase de développement avancée. Le site indique que l'entreprise étudie actuellement des technologies telles que Google Tesseract, la 4K (affichage) et l'annotation automatique d'images. Toutes ces technologies pourraient être utilisées pour les tests d'interface utilisateur d'un jeu qui est probablement en phase finale.Pour l'instant, ni Camelot ni Nintendo n'ont fait d'annonce officielle à ce sujet. Cela dit, il y a fort à parier que Nintendo continuera à les utiliser pour les jeux de sport Mario sur Switch 2.S'ils préparent quelque chose, ce sera probablement un nouvel opus de l'une de ces séries, même s'il y a toujours une petite chance qu'il s'agisse d'une suite de Golden Sun ou d'un jeu entièrement nouveau.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50701-rumor-camelot-in-late-stages-of-development-on-new-project