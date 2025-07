Nous sommes à mi-chemin de l'année 2025, et franchement, l'année a été un peu surprenante. Plusieurs ajouts exceptionnels ont enrichi la vaste bibliothèque d'excellents titres du monde du jeu vidéo, tandis que d'autres n'ont peut-être pas été à la hauteur de leurs attentes. Comme toujours, la communauté des joueurs a vécu des expériences incroyables grâce à de nombreux développeurs talentueux. Sans plus attendre, jetons un œil à quelques-uns des meilleurs jeux de 2025, selon Gamingbolt :20. Steel Seed19. The Alters18. Sniper Elite Resistance17. Ninja Gaiden 2 Black16. Dynasty Warriors Origins15. Lies of P: Overture14. Split Fiction13. Atomfall12. Monster Hunter Wilds11. Elden Ring Nightreign10. Karma The Dark World09. Ender Magnolia: Bloom in the Mist08. The First Berserker Khazan07. Kingdom Come Deliverance II06. Assassin’s Creed Shadows05. DOOM: The Dark Ages04. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered03. Clair Obscur: Expedition 3302. Mario Kart World01. . Death Stranding 2: On the BeachUn podium atypique tout de même.Source : https://gamingbolt.com/top-20-defining-games-of-2025s-first-half/