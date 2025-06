La série Donkey Kong existe depuis près de 44 ans environ, et au fil du temps, sa direction artistique a évolué d'un développeur, Rare, à l'autre, Nintendo, entre autres. Nous sommes à l'aube du dernier opus, Bananza, de retour chez Nintendo. Son style visuel me semble être un melting-pot de tout ce qui a précédé.On retrouve la rondeur ludique du jeu d'arcade original et de DK '94, illustrée par DK lui-même. Mais on retrouve aussi des graphismes animaliers évoquant la série DKC de Rare, sortie à l'époque sur Super Nintendo (voir les autruches de la Couche Forêt), et même les abstractions cartoonesques et les yeux globuleux du Banjo-Kazooie de Rare (voir les PNJ Fractone aux allures de pierres précieuses).On retrouve également le style plus sombre et plus « sévère » des animaux en colère de Jungle Beat, une version Nintendo EPD (notez les similitudes entre le Bananza zèbre, le gnou de JB, ou les boss de JB). L'influence de Retro se retrouve dans les designs plus « doux » de Cranky, Diddy, Dixie et Rambi.Tout cela est mixé au style de Super Mario Odyssey et à sa palette de couleurs vives (même si parfois criardes). Cela semble une progression appropriée pour la licence… mais qu'en pensez-vous ?Source : https://www.resetera.com/threads/from-nintendo-to-rare-to-retro-and-back-again-your-thoughts-on-the-evolution-of-the-dk-series-art-direction.1226427/