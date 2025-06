La deuxième mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds sera disponible le 30 juin, selon un nouvel article paru sur le site PlayStation.com.La date de sortie de la mise à jour devait probablement être annoncée lors de Capcom Spotlight le 26 juin, qui, selon Capcom, fournirait des détails sur la nouvelle mise à jour.■ Mise à jour 2Deux monstres préférés des fans sont de retourDeux monstres appréciés des fans, dont le Lagiacrus, des armes à couches et un nouveau monstre alpha, sont à l'honneur dans la deuxième mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds.Uth Duna alphaLe prédateur suprême de la Forêt Écarlate est surpuissant et prêt à défendre son territoire. Participez à cette quête événement et recevez en récompense un ensemble d'armure unique variant γ (gamma).Armes cosmétiquesAméliorez votre style avec les armes cosmétiques. Personnalisez l'apparence de votre arme sans modifier ses statistiques ni ses décorations.Contenu supplémentairePersonnalisez encore plus votre vie de chasseur avec des récompenses de quêtes amusantes comme le masque Doshaguma, un ensemble de gestes gratuit et une variété de contenus cosmétiques téléchargeables payants.Source : https://www.gematsu.com/2025/06/monster-hunter-wilds-title-update-2-launches-june-30/