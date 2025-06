Bon. J'ai vraiment voulu donner une chance à cette console, et après même pas 24h, c'est vraiment la douche froide, je ne la recommande pas du tout...Ceux qui trollent en disant que Mario Kart World est identique à Mario Kart 8 en termes de graphisme et pourrait tourner sur Switch 2, pouvez-vous m'expliquer la différence graphique entre les 2 vidéos en dessous ?Je n'arrive littéralement pas à distinguer, sur un écran 55 pouces OLED HDR, la version PS5 du jeu Stellar Blade de la version PS5 Pro. À mes yeux, c'est... identique. Même en m'approchant de l'écran, je vois un poil moins d'aliasing, mais à moins de mettre côte à côté simultanément le jeu sur 2 écrans identiques, impossible pour moi de faire la différence entre les 2 versions du jeu.Je sais que sur FF Rebirth et AC Shadows on "voit" la différence (après, personnellement, j'ai plutôt l'impression que la version PS5 Pro est ce qu'on devrait avoir sur PS5 mais bon voilà), mais pour une console vendue 999 € en Martinique sans lecteur et sortie cinq ans après la PS5, c'est vraiment une douche froide.Là où la PS4 Pro apportait la 4K, ce qui était indéniable en IQ, ici la PS5 Pro nous apporte... La 4K upscalée en 60 fps ? Et je dois avouer que je ne suis pas conviancu - en l'état, jouer à Street Fighter 6 sur PS5 puis sur Nintendo Switch 2 n'a réellement rien choquant, au contraire, en jeu, les différences restent subtiles à mes yeux.Bref, je voulais tester en profondeur et c'est fait ! Précision quand même : Forza Horizon 5 est diablement propre sur la console par contre ! Pas de popping, résolution élevée et 60 fps, j'avoue que c'est la version ultime du jeu (mais trop onéreux, une Xbox Series X + Game Pass est diablement plus abordable et efficace je pense).