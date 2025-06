Ce week-end, j'ai pris trois "nouveaux" jeux sur Nintendo Switch2, les trois en format Game-Key Card :Je pensais qu'ils auraient une vulgaire cartouche. En fait non, ça ressemble à un jeu tout à fait classique, à part qu'il faut téléchager une bonne partie du jeu :Du coup, ça me fait pas mal de titre à faire, ou à refaire, même si je suis pour l'instatnt à fond sur le DLC de Cyberpunk 2077.De quoi patienter jusqu'à la sortie de Donkey Kong Bananza.

posted the 06/15/2025 at 07:51 PM by link49