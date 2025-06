1. [NS2] Mario Kart World – 782,566 / NEW

2. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 45,703 / NEW

3. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 17,180 / 111,904

4. [NSW] Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi – 16,865 / NEW

5. [PS5] Elden Ring Nightreign – 12,064 / 54,822

6. [NS2] Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition – 10,877 / NEW

7. [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 7,992 / NEW

8. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 7,529 / NEW

9. [NS2] Yakuza 0 Director’s Cut – 7,486 / NEW

10. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6,771 / 1,317,174



Switch 2 – 947,931

PS5 – 14,535

Switch OLED – 8,040

Switch Lite – 6,089

PS5 Pro – 4,230

Switch – 2,482

PS5 Digital Edition – 2,017

Xbox Series S – 163

Xbox Series X – 113

Xbox Series X Digital Edition – 57

PS4 – 24



A Savoir : La Switch 2 à fait 3 fois le score de la Switch.