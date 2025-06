Je viens de tomber sur le "test" de Cyberpunk 2077 version Switch 2 de gameblog.



Alors je sais, ce sont des primates déguisés chez gameblog, mais quand même; je pense n'avoir jamais vu un tel troll directement affiché à la vue de tous, tant même que leurs propres membres viennent les pourrir en commentaire !



4/10



Voilà la note attribuée par ces clowns à ce portage de Cyberpunk 2077.



La raison évoquée ? Une catastrophe technique.



Ah bon. Donc, tous le reste du monde entier, tous les retours joueurs, tous les autres sites spécialisés, toutes les vidéos d'analyse et les comparatifs qui montrent une version comparable à la Xbox Serie S, tout ça donc, a tord. Monsieur de Gameblog a parlé : c'est une "bouillie de pixels" ( alors que le DLSS permet une qualité d'image supérieure à la version Series S.... ), et ça rame à mort ( pas tant que ça, quelques chutes par ci par là rien du niveau des versions old gen et mieux que la version SteamDeck ), avec des textures "immondes" ( pourtant les même que sur la version Serie S... )



Bref, ce site était déjà une blague ambulante, mais je pense que là, même pour leur niveau, ça va trop loin XD.



Je vous mets le lien de cette pépite :



https://www.gameblog.fr/jeu-video/jeux/tests/test-cyberpunk-2077-nintendo-switch-2-696707