Pour le final de la Saison 2 sur la chaîne HBO :- 3,7 millions de téléspectateurs- En baisse de 55% (!) par rapport au final de la Saison 1 à 8,2 millionsHBO tente un damage control en disant que le week-end férié aux USA n'est pas propice aux fortes audiences et que ça pourrait se rattraper dans la semaine grâce à sa plate-forme Max, mais en vrai, tout le monde sait que la cause première d'une chute aussi importante, c'est un début de désintérêt pour diverses raisons.Si la chute perdure, j'imagine que HBO va boucler le scénario de la Part 2 avec la Saison 3 et n'ira même pas au-delà.

Who likes this ?

posted the 05/27/2025 at 06:31 AM by shanks