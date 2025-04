Nouveau rebondissement, bien qu'on ne soit pas plus avancé tant que Nintendo ne communiquera pas officiellement.Selon les réponses de ce bots, les cartouches "Switch 2 Edition" comme Zelda BOTW/TOTK, Metroid Prime 4 et Kirby & le Monde Oublié seront bien jouable sur Switch 1 dans leur rendu Switch 1.Par contre si vous mettez ces mêmes cartouches "Switch 2 Edition" dans une Switch 2, vous aurez le rendu Switch 2 (et les ajouts comme pour dans Kirby) et il n'y aura a première vue rien a DL, tout sera deja sur la cartouche.Encore une fois, c'est a confirmer, mais il est évident que ce serait la configuration idéal.Merci a fiveagainstone pour le lien.