1. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 74,689 / NEW

2. [PS5] Atelier Yumia – 27,810 / NEW

3. [NSW] Atelier Yumia – 26,315 / NEW

4. [PS5] Monster Hunter Wilds – 20,261 / 763,490

5. [PS5] Assassin’s Creed Shadows – 17,701 / NEW

6. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 9,214 / 1,237,762

7. [PS5] Atelier Yumia – 6,949 / NEW

8. [PS5] Bleach Rebirth of Souls – 6,079 / NEW

9. [NSW] Minecraft – 5,876 / 3,838,839

10. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 5,803 / 237,853





Switch OLED – 18,808

PS5 – 9,558

Switch Lite – 7,433

Switch – 4,263

PS5 Pro – 3,510

PS5 Digital Edition – 2,144

Xbox Series S – 182

Xbox Series X Digital Edition – 51

Xbox Series X – 19

PS4 – 18



30 504 Switch / 15 212 PS5 / 252 XSXIS

PS : Xenoblade Chronicles X avait commencé à 88 544 sur WiiU (Famitsu)