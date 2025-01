Bon c'est une vidéo de plus d'une heure donc je ne vais pas tout résumer mais voici leurs avis sur le nouveau Mario Kart et les spécificités techniques de la Switch 2 qui auraient leak :-Ce nouveau Mario Kart en terme de rendu est très proche du 8 et DF pensent qu'avec certaines concessions le jeu pourrait tourner sur la première Switch et DF émet l'hypothèse cela pourrait signifier que le jeu serait cross-gen est pourrait aussi donc sortir sur la première Switch.-La plus grosse différence est désormais l'utilisation de shadow maps pour les environnements plutôt que les ombres pré-calculé du 8.-DF à noté une différence en terme de direction artistique pour le rendu des personnages et des Karts.-Même si l'extrait de Mario Kart n'est pas de très bonne qualité, c'est assez clair qu'aucun anti-aliasing n'est utilisé ici comme assez souvent avec les jeux Nintendo, l'aliasing est facilement visible est l'IQ n'est pas très bonne.-Il n'y a aucune utilisation de DLSS dans l'extrait présenté et DF trouve cela un peu étrange que pour le premier jeu dévoilé tournant sur la nouvelle console de ne pas utiliser cette technologie.-Ils ont aussi répondu à une question si le jeu utilisait n'importe quel type de Ray tracing et ils ont répondu que non sachant qu'il n'y a pas une grande différence entre ce jeu et Mario Kart 8.Maintenant au sujet du leak des spécificités techniques de la Switch 2 qui viendrait de son SDK, DF trouve que les fréquences sachant que la Switch 2 utilise un SoC de 8 nm assez plausible sauf bien évidemment pour le CPU qui reste un mystère.DF émet l'hypothèse que peut-être la fréquence plus élevée du CPU en mode portable pourrait-être dû au fait que certains cores du CPU sont désactivés en mode portable pour sauver de la durée pour la batterie.Une question a été posé si il était possible devoir le nouveau modèle transformer pour DLSS arriver sur la Switch 2, ce qui est en théorie possible vu que la Switch 2 a les tensor cores et utilise l'architecture Ampere mais DLSS à déjà un certain coût et sachant que transformer est quatre fois plus comput intensive que l'ancien modèle CNN et selon un brevet Nintendo compte utiliser une version plus légère de DLSS, c'est donc peu probable.