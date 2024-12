Déceptions:

Mon TOP 5 2024

5: GranBlue Fantasy Relink

4: Astro Bot

3: Silent Hill 2

2: Stellar Blade

1: Final Fantasy VII Rebirth

Conclusion

2024 s’est enfin achevé, il est donc l’heure du bilan.Seul jeu Switch que j’ai fait cette année, ce Zelda ne restera pas dans les annales. La faute à des donjons peu intéressants en dehors des deux derniers, d’une DA convenu et d’objets trop pétés (le lit qui te soigne a l’infini quoi…).Je retiendrais quand même les phases 2D bien plus poussées et nombreuses que dans Link’s Awakening, mais oui un opus vite fait, vite oublié.Difficile de vraiment juger un jeu de ce style qui est en perpétuelle évolution, mais oui j’ai passé 40 heures sur ce machin quelques temps après sa sortie et je ne sais toujours pas comment (les passages en mode TV, tuez-moi).Je retiendrais la DA, les quelques cinématiques d’action extrêmement bien animés et le système de combat, qui bien que peu profond, est très stylé.Après des années d’attentes, l’adaptation en « vrai » jeu video de Granblue Fantasy de Cygames est enfin arrivée. Un jeu qui aura fait le pari particulier d’avoir une partie histoire et une partie multi a base de quêtes jouable jusqu'à 4 une fois l’histoire terminé.DA/OST sublime et gameplay jouissif, j’aurais néanmoins aimé une partie histoire plus longue, même si pour avoir la vrai fin il faut tout de même environs 30 heures.Le Mario de la Playstation est arrivé et il a même remporté le prestigieux GOTY que le plombier moustachu de Nintendo n’a jamais eu. Qui l’eu cru ? Un jeu de plates-formes quasi-parfait et une ode à Playstation (la ptite larme devant le Bot de Alundra et de Dark Chronicles).En espérant une suite se focalisant encore plus sur les univers Playstation avec plus de niveaux dédiés.Une claque, l’ambiance, les musiques, l’histoire... Même si il ne sera pas parfait aux yeux du puriste ultra tatillon sur le moindre aspect, ce remake est une pure merveille.On demande pardon à la Bloober Team d’avoir douté en espérant qu'ils tafferont sur un nouveau remake ou un nouvel opus de la licence.Le premier jeu de Shift Up est une pure réussite.De la DA au système de combat en passant par la tuerie qu’est l’OST. Ce jeu pue la bonne époque de la PS2.Seul point noir: l’équilibrage qui selon votre façon de jouer pourra vous rendre trop pété ou au contraire trop faible jusqu’à devoir passer en facile au point de non retour.Final Fantasy VII était mon GOTY 2020, il ne pouvait en être que de même avec sa suite.Square-Enix a trouvé la formule quasi-parfaite avec cette retranscription en full 3D du monde de Final Fantasy VII.Seuls petites taches aux tableaux les quelques longueurs et le trop pleins de mini-jeux.Si la partie 3 corrige les défauts, on sera face au GOTDdont l'ambition m’aura vraiment surpris pour une adaptation d’un pauvre One Shot datant de 20 piges (critique finale à venir).qui malgré son écriture catastrophique et sa première moitié ennuyeuse remonte la pente durant sa seconde partie pour terminer sur un final satisfaisant (pis bordel ces décors !).qui malgré une difficulté au rabais et des passages en bateau un peu ennuyeux (sans compter le coup de la version + annoncée la semaine dernière) m’aura bien plus convaincu que le 9.Un très bon cru que cette année 2024 même si je n’ai pas fait tout les jeux que je voulais faire comme Black Myth Wukong, Reynatis ou encore Fantasian.Vu qu’a première vue rien ne m’intéresse avant Mars 2025 (Atelier Yumia et The First Berserker Khazan), je vais avoir de quoi rattrapper les jeux que je n’ai pas pu faire, sans compter ce qui est sorti avant 2024.Allez go 2025, en espérant du bon jeu, de l'exclue PS5 et une Switch 2 qui soit a la hauteur.