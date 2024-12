Le shoot them up Chouyoku Senki Estique (Changeable Guardian Estique) du studio japonais Cat Hui Trading (d'anciens ayant taffés sur Zanac, Aleste…) est en preco chez l'editeur français Broke Studio.Sortie prévue le 16 Décembre, mais vu le grand nombre de précommande, il risque d'y avoir du retard.

posted the 12/07/2024 at 12:42 AM by guiguif