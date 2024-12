Fantasian Neo Dimension, le dernier jeu de Hironobu Sakaguchi/Mistawaler, sortira enfin sur console et PC le 5 Décembre.On rappelle que Square-Enix a trouver l'argent pour faire des doublages anglais et japonais (absents de la version Apple Arcade), mais pas assez pour traduire le jeu en Français.1) Day One, je suis bilingue.2) Non, en plus pas traduit.3) A pas cher car pas traduit.4) Déjà fait sur Apple Arcade.5) Autre.