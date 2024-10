NCsoft annonce l'annulation de 4 projet dont le Project M, un TPS action-aventure annoncé il y a 2 ans.Ils annulent aussi les jeux multi Battle Crush et Miniverse, ainsi que le jeu d'aventure Doguri Adventure (on n'avait rien vu pour ces deux derniers).

posted the 10/23/2024 at 09:34 AM by guiguif