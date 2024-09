On ne s'attendait pas a ce que cet enieme tentative de faire un Monster Hunter-like killer sur PSVita refasse surface un jour, mais ce sera bel et bien le cas et sur toutes les machines sauf Xbox.Namco Bandai a récupéré les droits d’édition du jeu sachant que l'IP appartient toujours a Sony.La date de sortie est fixée pour le 10 Janvier 2025 avec résolution en 4K et framerate en 60fps sur PS et PC.Plus qu'a attendre que Sony leur refile Soul Sacrifice.