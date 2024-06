Yacht Club n'en a pas encore fini avec Shovel Knight puisqu'ils annoncent une nouvelle version du jeu sous-titré Shovel of Hope DX.Alors qu'on aurait pu s'attendre à une transposition 8bits to 16bits, ça sera le même jeu avec des saves states et du rewind (bouh), 20 personnages jouables, le jeu jouable en coop local ou online, un mode arene, un mode 3D stéréoscopique (marrant) ou encore des cheatcodes.Mouais.On apprend néanmoins qu'un nouveau jeu qui ne sera pas a première vue un spin of est en préparation.