Aprés avoir sorti leur Demons of Asteborg sur Megadrive et toutes les machines recentes possibles, Neofidstudios tente de le refourguer une nouvelle fois en version DX sur Game Boy Advance et Neo Geo.Une version "remastered" du jeu plus belle, plus colorée, avec du contenu et du gameplay en plus. Vous pouvez accéder a la campagne Indiegogo ici et telecharger la demo pour GBA là