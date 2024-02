Le studio JP Games dirigé par Hajime Tabata en collaboration avec la société de développement et de vente d'intelligence artificielle Quantum Solutions annonce SHALLAH, un "RPG avant gardiste pour adultes" qui raconte une bataille féroce entre magie et sorcellerie, ainsi qu'une histoire d'amour entre un humain et une déesse dans un "monde épique" reprenant les contes des Mille et Une Nuits.Sa sortie est prévue dans le monde entier.JP Games se chargera de la planification générale et du développement de SHALLAH et développera le jeu en utilisant son intergiciel propriétaire "Pegasus World Kit", tandis que Quantum Solutions détiendra la propriété intellectuelle et fournira le soutien nécessaire pour maximiser les forces de JP Games en matière de développement de contenu sur la base de leur savoir-faire en matière de conception de vision du monde, de technologie et de jeux.Hajime Tabata déclare: "Quantum Solutions a récemment proposé de travailler avec nous sur un projet de jeu commun, et nous avons commencé le développement du RPG SHALLAH, que nous planifions depuis un certain temps.Je serai impliqué dans le développement et les aspects commerciaux du projet en tant que producteur. Le jeu sera officiellement annoncé lorsqu'il sera plus abouti, et il s'agira du premier titre majeur de JP Games, alors restez à l'écoute."Mark Pink, président de Quantum Solutions, ajoute : "L'IA et l'informatique quantique sont hautement compatibles avec les jeux et pourront modifier le comportement des personnages en temps réel, offrant ainsi aux joueurs une expérience de jeu plus stimulante. De même, l'IA sera capable de reconnaître les émotions des joueurs et d'apporter des réactions appropriées au jeu pour une expérience plus immersive. L'IA et l'informatique quantique constitueront un énorme bond en avant dans le développement des jeux, et je suis ravi de travailler avec JP GAMES pour co-développer SHALLAH."Aucune plates-formes n'a pour le moment été annoncé