Selon plusieurs sources, des documents issus du géant Walmart évoque le retrait progressif des jeux Xbox en physique des magasins, à commencer par tous les exemplaires restants de Starfield. Pour beaucoup, ça sent l'anticipation de l'arrivée (en rumeur) d'un nouveau modèle de Series X sans lecteur de disque, moins cher forcément, qui serait l'ultime étape avant la transition finale. Et bon, ça expliquerait que la prochaine exclue Xbox à venir (Hellblade II) ne sort pas en boîte.

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2024 at 11:13 PM by shanks