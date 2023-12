LeBetaTesteur

Cette semaine, l’utilisateur Scdsco de Reddit a publié une liste des 200 meilleurs jeux de tous les temps. Pour en arriver à ses fins, il a comptabilisé 14 listes similaires issues de diverses publications au cours des cinq dernières années. Au niveau de la méthodologie, chaque jeu se voyait attribué un pointage en fonction qu’il était ou non sur une telle liste, mais aussi de sa position.Les sources utilisées sont les suivantes :Classification des médias : Empire ( Royaume-Uni, 2023 ), USA Today ( États-Unis, 2022 ), Popular Mechanics (États-Unis, 2022 ), Looper ( États-Unis, 2022 ) IGN (international, 2021), Slant magazine ( États-Unis, 2020 ) Game Informer ( États-Unis, 2018 ) Games TM ( Royaume-Uni, 2018 )Évaluations par les critiques : Top 200 selon Metacritic de tous les temps (en date de 2023)Évaluations par les joueurs : Top 200 IMDB et Ranker de tous les temps par les joueurs (en date de 2023)Sondage de la critique : sondage GQ britannique sur l’industrie (2023)Sondages des joueurs : sondage TV Asahi (Japon, 2021), sondage papier Hobby Consolas (Espagne et Amérique latine, 2021)Voici sans plus tarder le Top 200 des meilleurs jeux de tous les temps!1 ) The Legend of Zelda: Ocarina of Time2 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild3 ) Grand Theft Auto V4 ) The Last of Us5 ) Tetris6 ) Resident Evil 47 ) Metal Gear Solid8 ) The Witcher 3: Wild Hunt9 ) Super Mario 6410 ) BioShock11 ) Final Fantasy VII12 ) Super Mario Bros 313 ) Half Life 214 ) Minecraft15 ) Metal Gear Solid 3: Snake Eater16 ) Shadow of the Colossus17 ) The Legend of Zelda: A Link to the Past18 ) The Elder Scrolls V: Skyrim19 ) Portal 220 ) Chrono Trigger21 ) Street Fighter II22 ) Pokemon Red/Blue23 ) Bloodborne24 ) Uncharted 2: Among Thieves25 ) God of War ( 2018 )26 ) Red Dead Redemption 227 ) Castlevania: Symphony of the Night28 ) Super Mario World29 ) Call of Duty 4: Modern Warfare30 ) Mass Effect 231 ) World of Warcraft32 ) Dark Souls33 ) Halo: Combat Evolved34 ) DOOM ( 1993 )35 ) Persona 536 ) GoldenEye 00737 ) Super Metroid38 ) Silent Hill 239 ) Fallout 340 ) Portal41 ) Star Wars: Knights of the Old Republic42 ) Red Dead Redemption43 ) Journey44 ) Super Mario Kart45 ) Batman: Arkham City46 ) Metroid Prime47 ) Disco Elysium48 ) Diablo II49 ) Super Mario Odyssey50 ) Super Mario BrosMarioThe Legend of ZeldaGrand Theft AutoFinal FantasyMetal Gear SolidResident EvilHalf LifeHaloPortalRed Dead RedemptionPokemonThe Elder ScrollsMetroidUnchartedGod of WarNintendoSquare EnixValveCapcomRockstarJourneyDisco ElysiumUndertaleHadesInsideOuter WildsHollow KnightStardew ValleyReturn of the Obra DinnBraid1980: Pac Man1981: Donkey Kong1982: Ms. Pac Man1983: none1984: Tetris1985: Super Mario Bros1986: The Legend of Zelda1987: Mike Tyson’s Punch Out!!1988: Super Mario Bros. 31989: SimCity1990: Super Mario World1991: The Legend of Zelda: A Link to the Past1992: Super Mario Kart1993: DOOM1994: Super Metroid1995: Chrono Trigger1996: Super Mario 641997: Final Fantasy VII1998: The Legend of Zelda: Ocarina of Time1999: Planescape: Torment2000: Diablo II2001: Halo: Combat Evolved2002: Metroid Prime2003: Star Wars: Knights of the Old Republic2004: Half Life 22005: Resident Evil 42006: Okami2007: BioShock2008: Fallout 32009: Uncharted 2: Among Thieves2010: Mass Effect 22011: Minecraft2012: Journey2013: Grand Theft Auto V2014: Alien Isolation2015: The Witcher 3: Wild Hunt2016: Inside2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild2018: God of War2019: Disco Elysium2020: Hades2021: It Takes Two2022: Elden RingLe genre le plus populaire est celui du jeu de tir à la première personne (FPS)Le genre le moins populaire est celui du rythmeSeulement 17 jeux de la liste mettent de l’avant un protagoniste fémininSeulement trois jeux ont un protagoniste issu explicitement de la communauté LGBT : Disco Elysium, Hades et The Last Of Us Part IISeulement 15 jeux sont basés sur des franchises et/ou des propriétés intellectuelles préexistantesUn total de 74 jeux ont du contenu qui se retrouve dans la franchise Super Smash Bros.Les contextes les plus populaires sont : les États-Unis, l’espace, le Japon, le Royaume Champignon et l’enferLe meilleur vendeur de la liste est MinecraftLe pire vendeur de la liste est possiblement Shenmue 2L’année 2001 a été particulièrement faste avec 11 entrées dans le Top 200 des meilleurs jeux vidéo