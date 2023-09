Jeux Video

J'attends des infos mieux sourcées que le bonhomme, même s'il a déjà balancé de bons leaks, donc en attendant et en lien avec ce qu'a balancé Nintendo durant la GamesCom (chose confirmée par Eurogamer et VGC, sans entrer dans les détails) :- La démo technique Switch 2 de Breath of the Wild tournait en 4K/60FPS avec apport DLSS (3.5 ?).- Aucun temps de chargement- La démo technique de Matrix bénéficiait d'un meilleur Ray-Tracing que sur PlayStation 5 et Xbox Series, mais cela peut-être simplement lié à la MAJ des différents outils depuis sa parution.Voilà.Vivement les remasters 60FPS