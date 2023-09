Que vous avez eu du mal à finir ou pas fini du tout qu'il vous est totalement impossible d'y retoucher.



Ce serait lesquels pour vous ?



Pour moi, à chaud, ce serait :



- Bravely Default 1

- Zelda BOTW

- Zelda Skyward Sword.



J'adore les Zelda en général mais là Skyward Sword était relativement redondant et peu inspiré. J'ai quand même réussi à le terminer mais pas BOTW que j'ai revendu après y avoir joué 20/30 heures. La douche froide complète. Pour cette raison que j'ai fait l'impasse sur le second épisode.



Pour Bravely Default 1, ceux y ont joué sauront pertinemment à quoi je fais référence. C'est juste du foutage du gueule et un gros doigt d'honneur aux joueurs qui, comme moi, attendaient le jeu de pied ferme et qui ont adoré sa première partie.



Je sens que les critiques sur mes choix vont pleuvoir mais qu'importe, je donne mon avis qui est malgré tout partagé n'en déplaise aux détracteurs qui ne manqueront certainement pas cette belle occasion pour manifester leur profond désaccord sur cette liste non exhaustive.



Je précise que cet article n'a pas pour vocation de provoquer qui que ce soit en dénigrant vos Saint-Graals, je viens en paix.



Alors à vos marques... Prêts ? Partez !



En vous souhaitant une bonne soirée et un bon courage pour la semaine qui s'annonce.



Uram. Pour vous servir.