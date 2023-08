Un pote me fait la liste des consoles que lui et son frère ont eues.



Il a clairement raté la Wii U, alors je lui dis que je l'avais et qu'elle était cool.



Il me dit : ah oui, c'était la Wii mais portable.



:/ Hmmmmmmm non c'était une console. Genre la Wii 2 quoi.



Donc les gens savent pas que la Wii U était une console, déjà ça on le savait. Mais même un casu qui a eu toutes les consoles Nintendo... L'échec de cette console fut réellement phénoménal

Et la preuve que c'était pas parce qu'elle était pas bien : les gens la connaissent mais savent pas ce que c'est, ou croient que c'est un accessoire ou une version portable de la Wii.



Mais alors quand je suis tombé de ma chaise, c'est quand il m'a dit : "Qu'est-ce que tu entends par vendre tes jeux Switch? C'est dans quel format que tu les vends ?"



Son copain : "C'est des disques ?"

Lui : "Ben non tu sais bien qu'il y a pas de lecteur."

Son copain : "C'est des cartouches ? Mais c'est encombrant."

Lui : "Mais non y a pas de cartouches."



Et moi j'emboîte : "Non, les cartouches c'est fini, ce sont des cartes flash comme les cartes SD".



Lui : "Mais comment tu mets les jeux pour les vendre?"



Moi : Bug. Bug. Bug. Quoi ? Ben, tu vends le jeu en boîte.



Lui : Incompréhension.



Moi : Les jeux Switch sont sur "cartouches" de la taille d'une carte SD. Tu as une fente sur ta Switch pour insérer le jeu.



Lui : La carte SD ?



Moi : ? Non. ... Mais tu sais que tu peux acheter autrement qu'en téléchargeant ? Comme avant quand on achetait les jeux dans les magasins ?



Lui : AH BON?????



Il prend sa Switch V.1. et il commence à chercher la fente. Il savait pas.