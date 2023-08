L'adaptation télévisée de Twisted Metal de manière surprenante défié toutes les attentes, devenant un léger succès critique et un énorme succès public (94% sur Rotten Tomatoes et 8,3/10 sur Metacritic). Malgré son faible budget, la série offre beaucoup d'action et des moments vraiment touchants entre les acteurs, le tout sur fond de gore et d'indulgence. L'épisode final annonçant une deuxième saison, les fans se demandent si elle sera réalisée."Malheureusement, nous n'avons aucune idée si la deuxième saison aura lieu, ce qui est d'autant plus compliqué avec la grève, mais j'adorerais en faire plus, clairement" a révélé le showrunner Michael Jonathan sur Twitter. Interrogé sur ce que les fans peuvent faire pour aider, il a répondu : "Regarder, partager et le bouche-à-oreille sont toujours utiles. Mais être passionné comme vous l'êtes est déjà extraordinaire, alors merci".Comme vous le savez certainement, la grève de la SAG-AFTRA a un impact considérable sur Hollywood, et de nombreux films et émissions de télévision ont été retardés. Peacock n'a pas encore communiqué de données précises sur les résultats de Twisted Metal, mais il est probable que la tendance soit supérieure aux attentes, compte tenu du bouche à oreille positif. Espérons que les problèmes de grève seront résolus et que l'équipe pourra se remettre au travail pour une deuxième saison.Twisted Metal n'a malheureusement pour l'heure pas de plate-forme de diffusion en France.