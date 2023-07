OSEFLand

la narration deviens elle abusive dans le JV et surtout le jrpg ?perso c'est un sujet que je trouve intéressant quand tu vois le contenu colossale de cutscène dans les dernières production du genre ( arise, xenoblade 3, ffxvi)alors est ce que c'est un problème pour vous ? je pense que ça va vraiment dépendre de chacun, mais est ce qu'il y'a pas une sorte d'équilibre a avoir entre histoire et gameplay ? certains jeux ont je trouve du mal a concilier les deux. tandis que d'autres permettent un peu plus d'expérimentation pour faire souffler le joueur.