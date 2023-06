Hello ! J'suis tombé sur cette vidéo (qui vient après les fameuses vidéos de PS5 à ne pas mettre à la verticale) et je me demandais si elle est fiable :Vous pensez vraiment qu'il est dangereux de laisser sa PS5 verticale ? Elle est hyper moche en horizontal et j'ai pas la place pour la console chez moi en plus :/ !