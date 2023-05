Sur Twitter le leaker "Oops Leaks" a publié ce qui semble être un exposé détaillé sur l'état de BioShock 4 affirmant que depuis un certain temps le jeu est enfermé dans ce qu'on appelle "l'enfer du développement".Le projet aurait été rebooté quatre fois pour cause de mauvais scenario, le studio se targuerait d'avoir des employés inexpérimentés et une mauvaise gestion aurait conduit à l'effondrement du projet dans ses fondements.Malgrés ça le jeu serait toujours prévu pour l'année fiscale 2025. Cela signifie qu'il pourrait sortir entre avril 2025 et mars 2026.