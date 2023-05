Bonjour à tous,Petit Week-end de trois jours, je regarde un peu les actualités jeu vidéo et je tombe sur pas mal d’articles sur les problèmes du nouveau Stat wars.Du coup je me pose une question:Qu’est-ce qui nous pousse à acheter un jeu day one à 70€ voir 80€ tout en sachant pertinemment qu’il y a de GRANDE chance que le jeu tourne mal, pas terriblement ou qu’il y ait des problèmes mineurs qui seront corrigés à coup de patch sur le ou les premiers mois.Pourquoi prendre un jeu mal fini et/ou pas optimisé pleins pot, alors qu’en attendant un mois ou deux on peut facilement le trouver à 35/40€ sur Vinted/le bon coin et qu’à ce prix là il sera patché et donc plus agréable à jouer que le jeu au prix fort ?Il y a depuis quelques années tellement d’exemple que je ne peux les compter.En ce qui me concerne, depuis cyberpunk, je suis très méfiant sur les jeux day one.Même si il m’intéresse (j’ai beaucoup aimé le premier épisode) je n’ai pas pris le nouveau Statwars, car j’étais sur que ça se passerait mal.Pourquoi supporter un studio et payer pleins pot, quand ces mêmes studios se foutent de ta gueule en sortant des versions beta de leurs jeux vendus au prix fort ?Pas de guerre ici, juste un questionnement.Merci à vous