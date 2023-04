Disponible dans le PS Plus Essential, Meet Your Maker vous propose de défier d'autres joueurs en pillant leurs créations OU en créant vous même vos défenses pour empêcher les autres joueurs de voler vos deniers...Plutôt fun, le jeu devient extrêmement chronophage dès que l'on commence à vouloir créer ses propres niveaux...Ah ah j'ai mis plus d'une heure à créer mon propre niveau (j'espère y faire plusieurs centaines de morts pour me faire des revenus passif, comme les investissements en NFT, Crypto-monnaie et dans l'immobilier).Bref, ça donne quoi de votre côté les joueurs PlayStation (car je pense qu'assez peu de joueurs Xbox / PC achèteront ce jeu au final) ? Et si vous avez une technique pour partager les niveaux que vous avez créé, j'suis preneur !