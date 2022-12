Je viens de vendre cette console qui ne sert à rien.

Aucun jeux qui sort sur cette console,meme le futur reste inconnu,un game award vide,comme si cette console n existait pas.Des jeux actuellement en pleine prod et aucune nouvelles,aucune image pour nous faire patienter ou nous faire rever.

Le game pass on en parle avec leurs exclus day one mdr! Quels exclus?Gears 5,fh5 et halo?On se fou pas un peu de notre gueule!!!Ou des tiers qui arrivent deux ou trois annees plus tard qui ne coutent à peine 10 euro en occaz!

Je sais meme pas comment cet escro de Phil.S à pu assister aux game award,j aurais eu honte à sa place.

Allez hop,un nouveau produit que je boycott.