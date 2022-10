Bayonetta 3 a beau etre un grand jeu, c'est beaucoup plus compliqué sur le plan technique.Les textures sont souvent de faible résolution et d'apparence boueuse, la qualité d'image est médiocre et les performances sont remarquablement instables. Il s'en tire moins bien que toutes les autres versions de Bayonetta à l'exception de la version PS3 de Bayonetta. La meilleure façon de décrire la technique est simplement: incohérente. Les visuels vont du beau au carrément moche selon le chapitre dans lequel vous vous trouvez.L'ampleur de ces batailles est souvent folle, on a le sentiment que Platinum voulait se surpasser avec ce jeu et pousser les choses au niveau supérieur, mais est peut-être allé trop loin. La caméra zoome souvent loin de l'action, et plus ennuyeux elle coupe régulièrement les ennemis et les paysages.La qualité globale de l'image est également assez limitée. Bayonetta 3 est en 810p sur TV (ce qui est mieux que le 2 qui etait en 720p) et en dessous de 720p (voir en dessous de 480p par moment) en portable.Concernant le framerate, les cinematiques sont lockés en 30fps et le jeu oscille entre le 30 et le 60fps sans jamais réellement être stable meme dans les pieces vides.