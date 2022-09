La Game Gear n'est pas morte, et apres Dracula Castle, Habit Soft revient avec un jeu plus ambitieux pour la portable de Sega, un shoot them up nommé Gun Stream developpé par le duo derriere GG Aleste 2, rien que ça.Le jeu est prévu pour la fin d'année sans date precise et autant dire que comme pour Dracula Castle et les autres jeux de Habit Soft ça ne sortira pas du Japon.