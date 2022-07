Gematsu

Tactics Ogre : Reborn sera lancé sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le, selon les annonces sur le site Web de suivi des prix du PlayStation Store PS Deals ( PS5 PS4 ), qui présentent des descriptions complètes et les premières captures d'écran de la version remasterisée.-Un jeu de rôle tactique illustrant la lutte pour le contrôle des îles de la Valériane.-Vos choix affectent le déroulement de l’histoire, et même sa fin, avec un système de jeu qui permet plusieurs chemins à travers le jeu et plusieurs fins. L’histoire se déroule à travers les yeux d’un jeune homme nommé Denam. Les décisions qu’il prendra modifieront le destin de ceux qui l’entourent et modifieront le cours de l’histoire de Valeria.-Combattez des batailles tactiques rangées sur des champs de bataille en trois dimensions.permet aux ennemis d’adapter leurs tactiques à la situation, offrant un système de combat qui vous fait toujours réfléchir et ne vieillit jamais.Théorisez votre chemin à travers des combinaisons infinies de classes, d’équipements, de compétences et de magie.-Profitez deutilisateur pour rendre le jeu plus facile que jamais.Les voix donnent une nouvelle vie aux motivations complexes des personnages qui composent les factions et les alliances politiques changeantes de cette histoire épique.-Lorsque vous avancez assez loin dans le jeu, vous débloquez le Tarot du Monde, vous permettant de voyager dans l’histoire avec la puissance de vos forces intacte ; une fonctionnalité incroyablement utile dans un jeu où vos choix ont un impact énorme sur le déroulement de l’histoire. Si vous vous demandez à quoi aurait abouti un choix différent, vous pouvez maintenant le découvrir !-Le voyage de retour ne se limite pas à l’histoire ; le Chariot Tarot vous permet de revenir en arrière jusqu’à un certain nombre de mouvements pendant la bataille. Dans un jeu de batailles tactiques où une seule erreur peut faire la différence entre la victoire et la défaite, vous pouvez jouer sans craindre de vous retrouver dans un coin.-Profitez d’une multitude de contenus de fin de partie tels que le Palais des Morts à 100 niveaux.