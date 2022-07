- 76,1 millions de jeux ont été vendus en Europe au cours des six premiers mois de l'année soit une hausse de 13,5 % par rapport à la même période en 2021.- 32 millions de ces jeux sont des titres en physiques, tandis que 44 millions ont été vendus via les e-stores (Hors Nintendo et certains editeurs qui ne partagent pas leurs données numériques).- Le premier marché européen pour les ventes de jeux est l'Allemagne (+13% par rapport a 2021) suivi par le Royaume-Uni avec 14,3 millions de ventes (+2%), puis la France avec 10,2 millions (+12,1%).- Elden Ring est le titre le plus vendu des six premiers mois de l'année, demat comme physique.- Pokémon Legends est le titre le plus vendu en édition physique.- Elden Ring est n°1 au Royaume-Uni, tandis que Pokémon Legends : Arceus est n°1 en Allemagne et en France. FIFA 22 de son coté a dominé les six premiers mois en Espagne et en Italie.- L'année a été difficile pour les ventes de consoles, avec un peu plus de 2 millions de machines vendues dans les pays européens soit une baisse de plus de 21% sur un an.- La Switch est la console la plus vendu de ces six premiers mois suivi par la PS5.- Hausse des ventes des Xbox Series de 9%- L'accessoire le plus vendu est la DualSense avec des ventes en hausse de 53% par rapport à la même période l'an dernier. La DS4 est a la seconde place.