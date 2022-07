Bonjour cher public. Vous avez peut-être remarqué, mais cela fait quelques années maintenant que les remakes et autres remaster sont de plus en plus présents dans les calendriers de sortie. Ils rencontrent apparemment beaucoup de succès puisque les éditeurs les annoncent comme des véritables événements, et le public fête leur arrivée. C'est une tendance qui ne semble pas faiblir. Encore dernièrement au non E3, Dead Space, Resident Evil 4 et surtout The Last of Us ont fait beaucoup parler d'eux.



Alors je me suis posé une simple question: pourquoi tous ces remakes et ces remaster? Est-ce véritablement une tendance actuelle? Pourquoi sont-ils si populaires? Le jeu vidéo est-il le seul média touché par ce phénomène? Qui consomme ces produits? Pourquoi les éditeurs les aiment tant? Qu'est-ce que cela dit de nous joueurs et de l'industrie du jeu vidéo en général et de son rapport à son patrimoine? Plein de questions qui m'ont motivé à écrire une longue analyse.



Alors attachez vos ceintures parce qu'on va en avoir pour un petit moment et cela va nous faire voyager à travers toutes les époques du jeu vidéo. De l'Atari à la Playstation 5, en passant par la SNES, Megadrive, Gamecube, Playstation 2, Xbox 360, et j'en passe. Car il y en a des choses à dire sur ce sujet dont tout le monde ou presque à un avis bien tranché. Alors cette vidéo est faite pour réfléchir, j'espère qu'elle vous fera réfléchir et que vous prendrez d'assaut l'espace commentaire pour en discuter. Bon voyage et bonnes chips! ^^