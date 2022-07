Avec The Quarry, Supermassive Games revient sur le terrain des films d'horreur interactifs dans une sorte de successeur spirituel d'Until Dawn sur PS4. Dans cette vidéo, Tom jette un coup d'œil aux versions PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi qu'à la version PC, et découvre quelques différences intrigantes.

Supermassive Games est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2008 et situé à Guildford en Angleterre. Le studio travaille principalement sur des titres exclusifs à la PlayStation 3. En 2010, il sort deux jeux pour accompagner le lancement du PlayStation Move : Start the Party! et Tumble.

The Quarry est un jeu vidéo d'action-aventure britannique de type survival horror en film interactif développé par Supermassive Games et sorti en 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Microsoft Windows.

Digital Foundry recommande les 3 versions.