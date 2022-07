Beaucoup de choses ont circulés sur pourquoi Hunter X Hunter n’avançait plus depuis des années, mais avec l'arrivée d'une exposition a Tokyo sur son travail, Yoshihiro Togashi a decidé de prendre la parole publiquement pour parler de ses soucis.Togashi s'est également dessiné comme un chien antropomorphe allongé sur le dos lorsqu'il dessine, avec le sous-titre « pour l'instant, je ne peux dessiner que comme ça ».A noter que Yoshihiro Togashi est en quelques jours devenu le mangaka le plus suivi sur Twitter avec 2,8M abonnées, depassant ainsi Kōhei Horikoshi l'auteur de MHA et ses 2,1M abonnés.

posted the 07/05/2022 at 09:47 AM by guiguif