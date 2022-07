Let's Play

Yurukill est un croisement entre un Shoot'em'up et un Visual Novel qui arrivera sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4 le 8 juillet 2022 ! Je vous propose de découvrir avec moi la première heure de jeu de ce nouvel OVNI écrit par Homura Kawamoto, auteur reconnu pour son œuvre Gambling School, avec une histoire aux multiples facettes et pleine de rebondissements !Accusé d’avoir provoqué un incendie criminel ayant causé la mort de 21 personnes, Sengoku Shunju, est forcé de prouver son innocence et combattre pour sa liberté. En tant que l’un des six « Prisonniers », il doit faire équipe avec l’une des cinq victimes, les « Exécuteurs », au sein d’un étrange parc d’attractions isolé appelé Yurukill Land.C’est ensemble que chacune des cinq équipes : « Mass Murderers », « Death Dealing Duo », « Crafty Killers », « Sly Stalkers » et « Peeping Toms », devront faire face et surmonter les « attractions » du parc afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Si les « Prisonniers » arrivent à triompher de ces épreuves, ils seront pardonnés de leurs crimes, mais si les « Exécuteurs » l’emportent, ils obtiendront la vengeance pour leurs proches.Cette histoire profonde offre une expérience de gameplay unique en nous demandant de collecter des preuves, des témoignages et de résoudre des énigmes. Et ce n'est pas tout, puisque le jeu propose également des phases de Shoot ‘em up, offrant des combats frénétiques et bourrés d’action, et développées par un studio vétéran du genre, G.rev !Notez qu'il existe une édition collector du jeu, contenant Le jeu Yurukill: The Calumniation Game, un artbook et la bande-son numérique du jeu !© IzanagiGames