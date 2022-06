Le studio Treasure ne fait plus beaucoup parler de lui depuis une bonne dizaine d'année, a vrai dire a part faire des portages de leurs vieux titres comme dernièrement Ikaruga ils n'ont rien sorti depuis Gaist Crusher sur 3DS en 2013. Mais nous apprenons que pour les 30 ans du studio, ces derniers desormais moins d'une dizaine travaillent sur un jeu " hautement demandé ".Si certains espèrent un Ikaruga 2 ou un Gunstar/Guardians Heroes 3, il serait sans doute plus sage d'attendre plutôt un remaster, au pif le culte Radiant Silvergun qui est coincé sur Saturn et 360 (Retro One/SX) et dont beaucoup demande depuis des années un remaster sur PS et Switch.