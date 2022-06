Depuis plusieurs années, le jeu vidéo stagne et peine à se renouveler. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi les éditeurs et développeurs sont aussi frileux, en anticipant un peu sur l'avenir.

De mon côté, si le jeu vidéo ne se révolutionne plus, ma vraie question est : en a-t'on besoin ?L'iPhone ne se révolutionne plus. L'iPad ne se révolutionne plus. Vos téléviseurs ne se révolutionnent plus. Et ça ne pose de problème à personne finalement... Je ne vais même pas faire l'analogie avec le monde du cinéma, ni le monde de la musique.Donc finalement, que nos jeux vidéo évoluent sans révolutionner n'est pas tout simplement un signe de maturité de notre industrie ?